Cozzo, la telefonata al padre: “Scappa, ti vogliono sparare"

Ha telefonato al padre per metterlo in guardia: la madre e il suo attuale compagno, entrambi italiani, sarebbero usciti di casa per cercarlo con l'intenzione di sparargli. Così l'uomo ha chiesto l'intervento dei carabinieri. L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri a Cozzo. I militari hanno intercettato la coppia lungo la ex statale 596 a bordo di una Fiat Punto risultata rubata a Legnano lo scorso ottobre. L'uomo non è stato trovato in possesso di armi ma dagli accertamenti è emerso che l'auto rubata era anche priva di assicurazione e che il conducente, in stato di ebbrezza, non aveva la patente non rinnovata per motivi di idoneità tecnica. Per questo l'auto è stata posta sotto sequestro e lui, 57 anni di Legnano, è stato denunciato per ricettazione, guida in stato di ebbrezza e guida senza patente.