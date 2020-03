Vigevano, la presidente della Croce Azzurra: "Un ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi"

Un impegno incessante per fronteggiare l'emergenza prodotta dall'epidemia di Coronavirus che deve essere evidenziato e riconosciuto. «In questo delicato momento stiamo affrontando l'attuale emergenza sanitaria con particolare attenzione alla sicurezza dei nostri operatori e dei nostri pazienti - dice Laura Avico, presidente della Croce Azzurra di Vigevano - un sincero ringraziamento deve andare a tutti i professionisti sanitari che sono impegnati in questo delicato momento; al personale dei mezzi di base delle associazioni di soccorso; al personale ospedaliero dei pronto soccorso cittadini, infermieri, medici, Oss, alla centrale operativa Soreu della Pianura per il prezioso lavoro di coordinamento in questa emergenza. Il mio pensiero più grande e doveroso - conclude Laura Avico - va a tutto il nostro personale dipendente e i nostri volontari che si mettono a disposizione della cittadinanza con grande senso del dovere e professionalità»