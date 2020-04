Candia, ruba alle rivendite di bibite: i carabinieri lo identificano

Ha usato dei pezzi di cemento per mandare in frantumi i vetri di una porta d'accesso laterale di un rivendita di bevande che si trova accanto alla sua abitazione, con l'intento di compiere una razzia. L'intervento dei carabinieri di Candia è stato così rapido che ha consentito loro di dare supporto al proprietario del negozio che aveva sorpreso il ladro, un trentunenne che risiede in paese. I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che l'uomo aveva messo a segno un altro furto di bevande avvenuto nella stessa giornata ai danni di un altro esercizio commerciale. Ed è stato denunciato per entrambi gli episodi.