Truffatori in fuga: inseguiti fino al confine con il Vercellese, riescono a fuggire

Fingendosi un tecnico della rete idrica incaricato di effettuare le operazioni di sanificazione dell'impianto era riuscito a raggirare una pensionata di 78 anni di Cilavegna sottraendole mille euro in contanti ed alcuni gioielli; poi con lo stesso espediente aveva tentato di truffare una coppia di vigevanesi, 78 e 73 anni, non riuscendo nel suo intento per l'imprevisto rientro del figlio che lo ha messo in fuga. Il truffatore, che in entrambi i casi era atteso da un'auto condotta da un complice, si è dato alla fuga. L'episodio è avvenuto ieri. L'auto dei due malviventi è stata intercettata dai carabinieri delle stazioni di Vigevano, Mortara e Robbio e da quelli del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano: ne è nato un inseguimento che si è protratto sino al confine con la provincia di Vercelli dove i due fuggitivi, che evidentemente conoscevano bene la zona, hanno fatto perdere le loro tracce nel dedalo di strade che si inoltrano nella campagna.