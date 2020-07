Selva Alta "pesca" Forte dei Marmi

E' stato effettuato questa mattina a Roma il sorteggio delle semifinali play-off del campionato di tennis di serie A1. Nel doppio confronto i campioni d'Italia in carica dello Sporting Club Selva Alta se la dovranno vedere con il T.C. Italia di Forte dei Marmi: l'andata questa domenica, 26 luglio, a Vigevano, il ritorno il 2 agosto in Toscana. L'altra semifinale opporrà invece il Park Genova al Tc Crema, andata sul campo di questi ultimi. Inutile dire che per Selva Alta l'ostacolo si presenta alquanto impegnativo, anche se sulla carta un po' più abbordabile rispetto al Park Genova. Forte dei Marmi ha infatti dominato il girone 4 chiudendolo a punteggio pieno davanti a Torre del Greco, Angiulli Bari e Tc Palermo. Giocatori di punta della compagine toscana sono Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia, rispettivamente numeri 46 e 86 della classifica Atp. Ricordiamo che le finali scudetto maschili e femminili si disputeranno a Todi il 12 e 13 agosto.