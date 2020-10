Confienza: «L'acqua è contaminata». Falso tecnico raggira una pensionata

Si è presentato di buon mattino alla porta della sua abitazione qualificandosi come tecnico dell'acquedotto incaricato di effettuare delle verifiche circa la possibile presenza di acqua contaminata. La donna, una pensionata di 71 anni di Confienza, lo ha lasciato entrare in casa.

Solo allora il malfattore, con il volto parzialmente nascosto da una mascherina, l'ha invitata a raccogliere i gioielli che custodiva e a riporli all'interno del frigorifero per preservarli da un possibile danneggiamento. Una pratica diffusissima in questo genere di furti che tuttavia continua a risultare molto efficace. A quel punto è stato sufficiente distrarla qualche istante per recuperare la merce e allontanarsi a bordo di un'auto condotta da un complice. Sull'episodio indagano i carabinieri di Robbio.