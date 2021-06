Vigevano, scontro all'incrocio tra via Oberdan e via Trieste: auto si ribalta

Violento impatto tra due auto – una Hyndai i20 e una Nissan Pixo – all'incrocio tra via Oberdan e via Trieste, a Vigevano: uno dei due veicoli, la Nissan, è finita gomme all'aria. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio (giovedì), intorno alle 17,25. Due le persone rimaste ferite, di 43 e 80 anni, soccorse e poi trasportate una in codice giallo e una in codice verde in ospedale. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica del 118. All'origine del sinistro potrebbe esserci una mancata precedenza; l'esatta dinamica verrà chiarita nelle prossime ore dagli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge.