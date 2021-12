DoteComune: a Vigevano verranno attivati 20 tirocini, ecco gli ambiti

Sono 20 i tirocini che verranno attivati a partire da gennaio 2022 dal comune di Vigevano, nell'ambito del programma DoteComune che si rivolge a persone disoccupate con l'obiettivo sia di «avvicinare i giovani al mondo del lavoro, sia di riqualificare adulti fuoriusciti dal mondo del lavoro, attraverso percorsi di formazione che permettano ai partecipanti di sperimentarsi nei diversi ambiti istituzionali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini», è spiegato nel bando. È prevista un'indennità mensile di 300 euro, con un impegno di 20 ore settimanali, e la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro regionale degli standard professionali di regione Lombardia.

I SETTORI

Ecco gli ambiti:

10 tirocini in ambito culturale per attività presso il Castello e la Torre Civica, all'archivio storico e musei, presso l'istituto musicale Costa

per attività presso il Castello e la Torre Civica, all'archivio storico e musei, presso l'istituto musicale Costa 4 tirocini in ambito sociale per attività amministrativa presso il servizio sociale comunale e presso i servizi ufficio di piano e politiche abitative

presso il servizio sociale comunale e presso i servizi ufficio di piano e politiche abitative 4 tirocini presso lo sportello al cittadino per attività di front office e back office al servizio demografico e all'ufficio relazioni con il pubblico

per attività di front office e back office al servizio demografico e all'ufficio relazioni con il pubblico 1 tirocinio presso il settore finanziario per collaborazione nella gestione del servizio tributi

per collaborazione nella gestione del servizio tributi 1 tirocinio presso il settore tecnico per collaborazione nella gestione del servizio edilizia privata e controlli

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

Per candidarsi occorre avere compiuto 18 anni, ed essere residenti in Lombardia. Gli interessati potranno presentare domanda entro giovedì 23 dicembre, allegando la documentazione indicata nell'avviso (domanda di partecipazione, curriculum vitae aggiornato in formato europeo, copia del documento di riconoscimento, copia del codice fiscale, dichiarazione di valore del livello di scolarità raggiunta, solo per i titoli di studio conseguiti all'estero, eventuali certificazioni relative ai titoli ritenuti opportuni ai fini della valutazione di merito).

Le domande di partecipazione possono essere consegnate tramite Pec personale alla casella di posta certificata protocollovigevano@pec.it o all'Ufficio protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 previo appuntamento ai numeri 0381-299211/226. Per scaricare la documentazione completa: https://www.comune.vigevano.pv.it/contenuti/notizie/dotecomune-aperto-lavviso-pubblico-per-20-tirocini/