Il Vigevano parte bene: 2-0 allo Stradella

Buona la prima per il Vigevano che al Comunale supera con merito l'Oratorio Stradella (2-0). Dopo una fase iniziale di studio, i padroni di casa cominciano a premere dopo la mezz'ora con due conclusioni di Fumarolo ed Elefante respinte dal portiere oltrepadano. Nella ripresa gli ospiti calano nettamente e si gioca quasi esclusivamente a una porta. L'avvisaglia del vantaggio al 16' quando una punizione frontale di Fumarolo esce di poco dallo specchio della porta. Al 21' il Vigevano passa: tiro da fuori di Elefante, respinta corta del portiere sulla quale si avventa Carnevale che fulmina in rete. I biancocelesti continuano a premere e trovano il raddoppio al 30' con un bel tocco di Carnevale che smarca Elefante il cui tiro a incrociare “bacia” il palo ed entra in rete. Il Vigevano va vicino al gol in altre circostanze, mentre lo Stradella cerca qualche ripartenza sempre ben neutralizzata dalla retroguardia ducale.