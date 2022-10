Volley, serie B2: la Florens si prende lo scalpo di Albisola

Dal PalaBonomi non si passa: altra vittoria casalinga per la Florens, che dopo lo scalpo della Bonprix, ieri pomeriggio si è presa anche quello dell'ex capolista Albisola, fin qui tra le rivelazioni del campionato ma che, in terra lomellina, è stata domata per 3-0 dalla truppa di coach Stefano Colombo.

Molto tirato il primo set, con le due squadre in equilibrio fino al 17-17, quando Albisola, sfruttando meglio qualche occasione favorevole, riesce a portarsi in avanti sul 19-23. Ma è qui che la Florens rialza la testa: con una bella rimonta, le ducali pareggiano i conti sul 23-23 e poi la spuntano ai vantaggi (26-24).

Entrate in fiducia, le Tigri nelle due frazioni di gioco successive riescono a prendere le misure alle liguri con maggior facilità: punto a punto fino a quota 10, nel secondo periodo le padrone di casa sul 16-10 trovano il break decisivo per la vittoria del set, arrivata senza eccessivi patemi sul 25-19. Nel terzo periodo, la Florens parte con il piede giusto, mantendendo sempre quei 2-3 punti di vantaggio sufficienti a chiudere la contesa (25-20) e a incamerare altri tre punti importanti per il prosieguo della stagione.

A quota 6 nella classifica generale, le vigevanesi nel prossimo fine settimana saranno chiamate a un'impegnativa trasferta a Torino, dopo due gare "al sicuro" tra le mura amiche del PalaBonomi. L'avversaria sarà delle più toste, ovvero l'Ascot Labormet, attuale capolista a 8 punti e tra le due formazioni del girone che in questo avvio di campionato non hanno ancora conosciuto la sconfitta.