Per quanto tempo il teatro può resistere sottoterra, restare in letargo?

“... Per sopravvivere, sogno. I sogni mi vengono a trovare e riempiono il tempo senza tempo del mio inverno. E mi danno indicazioni. Quando sogno il tarassaco, per esempio, so che il lungo sonno sta per terminare e che è quasi giunto il tempo del risveglio…”

Per quanto tempo il teatro, il suo essere strumento vivo, dal vivo, dall’uomo per l’uomo, può resistere sottoterra, restare in letargo? E noi? Siamo tutti favorevoli alla prolungata sospensione dei nostri diritti inalienabili in nome della sopravvivenza oppure, abbiamo diritto a una buona vita?

Con queste ultime domande noi di "Caro Diario" vi diamo appuntamento a fine maggio con la presentazione de “Il Manifesto degli esseri umani” un video-progetto che diventerà il Vaccino Culturale per tutti.