"Covid-19 e il Paese Italia": la realtà vera e quella percepita con Nando Pagnoncelli

Prosegue il Festival delle Trasformazioni organizzato da Rete Cultura Vigevano, iniziato giovedì scorso. Questa sera alle ore 21, in diretta sulla pagina https://www.facebook.com/reteculturavigevano, non perdetevi l'incontro dedicati a "Covid-19 e il Paese Italia: Trasformazioni in corso" con relatori Nando Pagnoncelli, IPSOS Italia, e Mario Lucchini, Docente di Sociologia Generale e Responsabile ricerca monitoraggio COVID, Università degli Studi di Milano Bicocca

Coordina: Irene Elisei, CLASS Cnbc TV

Il nostro mondo è in continua trasformazioni e, come lo scorso anno, Nando Pagnoncelli ci aggiornerà sulla realtà vera e percepita del nostro Paese. Con lui Mario Lucchini, autore per conto della Bicocca di una ricerca sul tema, ci racconterà le trasformazioni del nostro Paese a seguito della pandemia.