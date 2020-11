The Breadwinner, una speciale proiezione per la Giornata dell'Infanzia

Il 20 novembre è l'anniversario dell’approvazione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Anche quest'anno il Comitato UNICEF di Torino si prefigge di celebrare la ricorrenza con numerose iniziative.

Il Museo Nazionale del Cinema partecipa con la proiezione - gratuita e in streaming - rivolta alle scuole primarie e secondarie di I grado del film d’animazione candidato all’Oscar The Breadwinner di Nora Twomey, sostenuto e promosso dall’UNICEF.

Il film racconta la storia di Paryana, bambina afgana di 11 anni che cresce sotto il governo dei Taliban ed il suo tentativo di salvare il padre ingiustamente arrestato. Il film denuncia la discriminazione di genere e l’assenza dei diritti dell’infanzia attraverso gli occhi di una bambina coraggiosa. Alla proiezione seguirà un incontro online con gli studenti per approfondire il tema dei diritti dell’infanzia.

Per info e Iscrizioni: didattica@museocinema.it