I mercati di Campagna Amica donano prodotti a km zero ai Centri Antiviolenza

Diverse iniziative speciali sono in programma tra sabato 6 e domenica 7 marzo nei mercati di Campagna Amica di tutta la provincia di Pavia. In occasione della Festa della donna, infatti, le aziende agricole di Coldiretti Pavia hanno deciso di aiutare i Centri antiviolenza di Pavia, Vigevano e Voghera, destinando prodotti a km zero che andranno in sostegno delle donne e delle loro famiglie.



Riso e miele, frutta e verdura: saranno diversi i generi alimentari che le aziende agricole di Campagna Amica Pavia destineranno ai centri antiviolenza LiberaMente di Pavia, alla cooperativa Kore di Vigevano e all’associazione Chiara onlus di Voghera, da anni impegnati contro la violenza sulle donne. Inoltre a tutte le clienti dei mercati sarà regalato un fiore.



I mercati di Campagna Amica coinvolti nell’iniziativa sono:

Sabato 6 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 – PAVIA piazza del Carmine e via Pastrengo;

Domenica 7 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 – VIGEVANO piazza Martiri della Liberazione; VOGHERA piazza Duomo.