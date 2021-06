Pavia, una città come palcoscenico

Ecco il programma di giugno. Dal 10 al 15: Anteprima Vittadini Jazz Festival - Musica Diffusa: concerti in città a cura

del dipartimento jazz del Conservatorio Issm F. Vittadini. Domenica 13 si suona a Dorno, in piazza Volontari del Sangue alle 21. Intanto, sabato 12 e domenica 13: prosa, “Misericordia” di Emma Dante a cura della Fondazione Teatro Fraschini, a teatro. Domenica 13: concerto degli archi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a cura della Fondazione Teatro Fraschini. Martedì 15 concerto di Gino Paoli e Danilo Rea “Due come noi che…”. Venerdì 18: “A riveder le stelle”, con Aldo Cazzullo e Piero Pelù, nell’ambito del Progetto Dante. Sabato 19: “Bac(h)aro Tour – le Suite di Bach” per violoncello solo con Federico Toffano a cura del centro di Musica Antica Ghislieri, in piazza della Vittoria e Broletto. Da sabato 19 giugno a sabato 18 settembre rassegna “Cinema sotto le Stelle”. Domenica 20 giugno: danza “Le Lac des Cygnes, Ballet de l’Opéra National du Rhin”, prima italiana al Fraschini. Lunedì 21: “Dialoghi in Musica”, Ilaria Abruzzi, pianoforte, in collaborazione con l’associazione Radicula. Mercoledì 23: “L’arte padana”, conferenza- spettacolo di Vittorio Sgarbi. Giovedì 24: rassegna di cinema internazionale Banff Centre Mountain Film Festival. Giovedì 24: concerto “Beethoven inaspettato” a cura del Collegio Borromeo, al Fraschini. Sabato 26: Ayako Matsunaga - Takashi Watanabe a cura

del Centro di Musica Antica Ghislieri, nel loggiato del Castello Visconteo. Domenica 27: “Aspettando Oltrepop Festival”, al Broletto. Mercoledì 30: spettacolo “Angelo Fausto Coppi. L’eroe nato contadino”, con Sabina Negri e Nino Formicola. A luglio partiranno i concerti: il primo è quello dei Coma_Cose il 14. Programma completo e prenotazioni su palcoscenico.vivipavia.it.