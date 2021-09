Festival delle Trasformazioni: tutto pronto per la quinta edizione

VIGEVANO - Tanti eventi sono in presenza, alcuni (meno) in streaming e quasi tutti in entrambi i modi. Significa che chi vuole può esserci, tenendo conto dei pochi posti. Gli altri, invece, potranno godersi tutto da davanti al pc.

Sono anche queste le Trasformazioni: cambiamenti di abitudini e di vita, dovute ai tempi. Il festival ritorna poderoso come dal 2019 in giù, dal 24 al 3 ottobre. “The day after”, “il giorno dopo”, con un sottotitolo: “è già domani?”. Forse sì, nella quarta rivoluzione industriale in un Pianeta che si credeva invincibile e invece è stato dilaniato da una pandemia sottovalutata da tutti.

Trentuno eventi di tutti i tipi. Eventi gratuiti che si dipanano tra castello, auditorium San Dionigi, seminario, strada sotterranea nuova, sala dell’affresco, palazzo Merula, spazio Feltrinelli in piazza Ducale, scuderia Ludovico il Moro.

Organizza ReteCultura, sponsorizza la Fondazione Piacenza e Vigevano, collabora l’università Bicocca, a Milano, e patrocinano

Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comuni di Vigevano e Mortara (per la prima volta ci si espande), Camera di Commercio di Pavia e Diocesi di Vigevano. Si parte venerdì 24 alle 18, inaugurazione itinerante col la performance artistica di Giuse Iannello, “Il respiro della terra”, con ritrovo in strada sotterranea. Subito dopo, alle 21 all’Auditorium, la conferenza “Le trasformazioni del sistema socio-economico: verso un nuovo modello di società?” condotta da Serafino Negrelli, docente alla Bicocca.