Lulù e la magia del Natale: in Cavallerizza uno spettacolo poetico per bambini

Uno spettacolo comico, dolce e poetico per risvegliare nei bambini il senso del vero del Natale esaltando il valore della famiglia, dell’amicizia e della generosità. "Lulù e la magia del Natale" è andato in scena ieri pomeriggio (domenica) alla Cavallerizza del Castello Sforzesco di Vigevano. Si tratta del secondo spettacolo della rassegna teatrale per bambini 3x3 Christmas organizzato da Promoter Pv.

La locandina della rassegna 3x3 Christmas



Il terzo e ultimo appuntamento è per il 26 dicembre, è con "Il Piccolo Principe" di Antoine de Saint Exupéry, con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà, testo e regia di Silvia Priori, musiche di Carlo Ferrari.



Inizio spettacoli alle ore 16,30. Età consigliata: 3-10 anni. Biglietti: 3,00 euro per posti a sedere numerati. Ingresso gratuito per gli under 2 anni da richiedere via mail a info@promoterpv.it

Prevendita presso Caffè del Corso (tel. 334.8170991) in corso Garibaldi 54 a Vigevano.

Orari biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18,30 - sabato dalle 10,30 alle 12,30.

Info e prevendita: info@promoterpv.it oppure al numero 340.5334916 (giorni lavorativi orari ufficio, prefestivo solo la mattina).