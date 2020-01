Florens Re Marcello, con Costa Volpino non si passa

Il 2020 comincia nel peggiore dei modi per la Florens Re Marcello, battuta per 3-0 in casa della CBL Costa Volpino. Quella con le bergamasche non era la sfida più abbordabile per ripartire dopo le feste: le ragazze della CBL, nonostante lo status di matricole in categoria, alla vigilia infatti occupavano il quarto posto in classifica, con un ruolino di marcia di 5 gare vinte su 9.

Si gioca alla pari per larghi tratti nella prima frazione di gioco: a Mo e compagne manca però un po' di sicurezza in più nelle fasi cruciali del periodo e quindi a prevalere sono le padrone di casa, capaci di vincere per 25-20.

Il punteggio trova conferma anche nel secondo set, vinto nuovamente 25-20 dalle bergamasche: non del tutto negativa la prestazione della Re Marcello, che pecca un po' in lucidità (12 gli errori punto commessi) spianando così la strada alle rivali.

L'ultimo periodo vede le ducali ormai troppo nervose per i troppi errori commessi in precedenza per poter reagire nel migliore dei modi: Costa Volpino con un netto 25-14 fa suo set e match.

Sabato 18 gennaio la Florens tornerà fra le mura amiche del PalaBonomi: rivale di turno, alle ore 18, la Don Colleoni di Trescore Balneario.