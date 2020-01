Florens Re Marcello, riscatto contro Trescore

Al termine di una gara intensa e combattuta, la Florens Re Marcello porta a casa i primi due punti dell'anno nuovo. Nel giorno del compleanno di capitan Mo, le vigevanesi battono per 3-2 la Don Colleoni Trescore tra le mura amiche del PalaBonomi.

La partita appare fin da subito molto serrata: almeno fino all'11-8, quando Kotlar trova il primo allungo per le ducali. Qualche errore in ricezione e qualche battuta sbagliata di troppo riportano però la gara sui binari dell'equilibrio (11-11), con le bergamasche che prendono sicurezza e trovano lo strappo sul 17-19. Coach Colombo chiama il time out, ma ad avercene di più sono ancora le ospiti, che si spingono fino al 18-21 per poi chiudere il set sul definitivo 19-25.

Nel secondo periodo la Florens parte con un altro piglio, con Kotlar che fa l'ace del 3-1 e dà il via all'allungo delle ducali. Sul 10-5, sancito dall'ace di Gullì, le ospiti chiamano il time out: dopo la pausa Trescore sfiora l'aggancio (10-9) ma Mo e compagne sono brave a non farsi rimontare, tenendo sempre le ospiti a un paio di lunghezze di distanza. Il 18-15 di Monforte dà il via allo strappo definitivo: le padrone di casa, sicure dei propri mezzi, non perdono la testa e con una fucilata di Mo chiudono sul 25-18.

Con il conteggio dei set in parità, nel terzo set le bergamasche provano a prendere subito il largo (1-3) ma alla prima occasione utile le Tigri alzano la testa, agganciano le rivali e tentano la fuga. Al 13-9 firmato Kotlar la gara sembra essere in mano alle ducali, ma la Don Colleoni non demorde e trova il pari a quota 14. Da lì la partita si gioca sul filo del rasoio e diviene tiratissima fino al 18-21, quando le padrone di casa allungano quanto basta per chiudere poi in sicurezza sul 21-25.

Lo svantaggio non incupisce però le padrone di casa, che in avvio di quarto set fanno una bella progressione fino al 5-2. Le rivali si portano sul 6-6, ma la Re Marcello si proietta ancora in avanti e il vantaggio si fa tangibile quando Kotlar sigla il 14-9. Ma le bergamasche non hanno intenzione di cedere terreno e, dopo aver riportato i conti in parità (14-14) danno il via a una partita giocata punto a punto fino alle sue battute finali. Il momentum sembra privilegiare la Florens, che con Nardelli va sul 23-21, ma un paio di passaggi a vuoto delle ducali ribaltano la situazione portando il punteggio sul 24-24. A sbrogliare la matassa è Rossini, che regala alle compagne i due punti del 26-24 che manda tutti al tie break.

L'ultima frazione di gioco è tutta in mano alla Florens, che sfrutta bene le sue chance: l'8-4 con il quale si va al cambio campo sorride alle lomelline; le ospiti mettono qualche brivido nel finale rosicchiando quattro punti, ma prima Mo e poi una battuta sbagliata delle bergamasche chiudono definitivamente i conti sul 15-8.

Sabato 25 gennaio alle ore 21, la Florens Re Marcello chiuderà il girone d'andata con la difficilissima trasferta in casa del Picco Lecco capolista.