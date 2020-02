Florens Re Marcello, contro la Lilliput Settimo Torinese è ko

Brutta sconfitta per la Florens Re Marcello, che rimedia un 3-0 secco in trasferta. Nonostante qualche fiammata, le ducali non riescono ad arginare la Lilliput Settimo Torinese, che approfitta al meglio dei tanti errori commessi dalle Tigri. Per le ragazze allenate da coach Colombo una serata da dimenticare, con i tre set chiusi sul 25-14, 25-21, 25-18 e soprattutto una battuta d'arresto dal punto di vista della qualità di gioco espressa in campo dopo la positiva gara con Lecco. Nonostante un buon avvio nella prima frazione di gioco, le vigevanesi si fanno poi rimontare, cedendo in maniera netta alle padrone di casa. Nel secondo periodo, il momentum sembra essere dalla parte di Mo e compagne, che a un certo punto guidano per 19-16; ma qualche passaggio a vuoto riconsegna il pallino del gioco a Settimo, che si rifà avanti e chiude poi il set per 25-21. Nell'ultima frazione di gioco il nervosismo condanna le ducali, che dopo una leggera ripresa finiscono poi per crollare. La Florens dovrà lavorare per ritrovare la migliore condizione e farsi trovare pronta ai prossimi appuntamenti: fondamentale sarà vincere nel prossimo week end con Capo d'Orso Palau, che sarà al PalaBonomi alle 16.30.