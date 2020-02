Florens Re Marcello, fuori i muscoli con Palau

Il riscatto è servito: dopo la prova opaca dello scorso week end, la Florens Re Marcello fra le mura amiche batte 3-0 Capo d'Orso Palau, conquistando tre punti importanti per mettere distanza dalle zone calde della classifica.

Le ducali iniziano con il piglio giusto, prendendosi subito il vantaggio che durerà tutto il set. Nonostante un paio di tentativi di aggancio da parte delle rivali sul 6-4 e sul 7-5, le padrone di casa riescono a prendere il largo, con Monforte che sul 18-8 sancisce il massimo vantaggio di +10. Palau ci prova a rientrare, ma i punti di distacco accumulati consentono alla Re Marcello di giocare senza pressioni, con Kotlar che di ace fa il 25-16 con cui si chiude il primo periodo.

La seconda frazione di gioco comincia male per la truppa di Colombo che, complice una ricezione a tratti rivedibile, cedono al gioco delle agguerrite sarde. Sul 6-9 le vigevanesi sembrano in bambola: ma con Gullì in battuta ha il via una win streak di 10 punti filati, che porta le Tigri prima a pareggiare e poi a volare fino al 16-9. Sul 21-15 il più sembra fatto, ma le isolane si confermano avversarie dalle mille risorse e mettono qualche brivido alla formazione di casa. Sul 21-18 viene quindi chiamato il time out: uno stop provvidenziale, con Mo e compagne che rientrano in campo con la giusta concentrazione e chiudono i giochi sul 25-20.

Abbastanza equilibrato il terzo periodo, con la Florens che riesce però a tenere sempre Palau a qualche punto di distanza. Il 21-16 di Rossini fa presagire un finale di gara in discesa: anche in questo caso però le ospiti non si mostrano certo arrendevoli e cercano di riaprire la partita (22-20). Ma è solo un'ultima fiammata: le ducali si scuotono e, con Mo prima e Rossini poi, trovano i colpi del definitivo 25-21 che le fa tornare alla vittoria.

Sabato prossimo trasferta insidiosa per la compagine vigevanese, che alle 17 sarà impegnata in casa dell'Igor Trecate.