Garlasco, rinviata la gara di A3 contro Bologna

Questo fine settimana, causa coronavirus, niente partita per i Pinguini. Nella giornata di domani (domenica 30 gennaio, ndr) la truppa di coach Bertini avrebbe dovuto essere di scena nel capoluogo emiliano per lo scontro diretto contro la Geetit Bologna, altra compagine che punta a conquistare la salvezza diretta in serie A3. La compagine lomellina, però, avrebbe riscontrato più di tre casi di positività tra le proprie fila, condizione che ha causato il rinvio del match. «A seguito della positività al Covid-19 di più di tre atleti del Volley Garlasco - si legge nella nota ufficiale pubblicata dalla squadra - la partita prevista per domenica 30 gennaio 2022 in casa della Geetit Pallavolo Bologna è stata rinviata a data da destinarsi». Per Garlasco si tratta del terzo rinvio causa Covid da quando è cominciato l'anno nuovo: la gara contro Grottazzolina (prima del girone di ritorno) è già stata recuperata, mentre resta ancora da giocare quella contro Fano.