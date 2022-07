Volley, serie B2: coach Colombo torna alla Florens

La Florens riparte da un grande ritorno in panchina. Nei giorni scorsi la società ducale ha ufficializzato il nome di Stefano Colombo come allenatore per la prima squadra che la prossima stagione militerà nel campionato di B2, dopo aver acquisito i diritti da Porto Mantovano. Il ritorno del tecnico piemontese al PalaBonomi è davvero un gran colpo per le Tigri: dopo una carriera costruita nel Novarese (dove, alla guida dell’Igor, tra 2013 e 2014 aveva condotto e allenato la squadra nella massima serie), Colombo era approdato a Vigevano nell’estate del 2017, guidando la Florens per le successive tre stagioni in serie B. Nel maggio 2020, in seguito al temporaneo addio delle ducali alla categoria nazionale, Colombo si è spostato a Biella dove ha raccolto ottimi risultati negli ultimi due anni, con la qualifica ai playoff di B1 nella stagione 2020/21 (il più alto risultato mai ottenuto dalle piemontesi in categoria) e la salvezza raggiunta con un mese d’anticipo nell’annata appena trascorsa. Il ritorno del coach novarese parrebbe non essere l’ultimo in casa Florens: almeno due-tre big del recente passato sembrano infatti pronte a rimettersi in gioco tra le fila della compagine vigevanese per questo nuovo “giro di valzer” in B2.