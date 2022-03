Mortara, accordi a destra ancora in bilico

Tutto è ancora in alto mare nel centrodestra mortarese in vista del voto amministrativo, che si dovrebbe tenere il 12 giugno (ma una data non è ancora fissata). Il quadro è in continuo movimento. La scorsa settimana l’accordo Lega-Forza Italia sembrava pressoché fatto, poi nel week-end è maturata una rottura apparsa definitiva o quasi, con gli azzurri passati a proporre un’intesa a Fratelli d’Italia sul nome del chirurgo Ettore Gerosa, già vicesindaco An di Robecchi dal 1998 al 2002.

Ma negli ultimi giorni pare si sia tornati a ragionare sull’ipotesi iniziale, con Lega più Forza Italia, al cui interno i "pontieri" stanno lavorando per ricucire. Forse il verdetto si avrà lunedì, quando la Lega dovrebbe riunire l’assemblea dei militanti, cui sarà rimessa la decisione. È un organo ristretto, 20 tesserati di lunga data: non ne fanno parte neanche tutti gli assessori e i consiglieri.

«I militanti – dice il segretario cittadino Simone Ciaramella – si erano già espressi quando è stato individuato Tarantola come candidato sindaco e uno schema con Lega più lista d’appoggio. Dopo 10 anni c’è perplessità ad aprire, ma nessuno chiude. Non bisogna forzare i tempi».

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, resta più che possibilista: «Dopo diverse riunioni positive con la Lega ci sono state incomprensioni – ammette – ma il discorso è ancora pienamente aperto. Bisogna fare le scelte giuste per i prossimi 10 anni. Il dialogo è in corso, nulla è compromesso».

Intanto domani sera, giovedì, arriva in consiglio comunale l’ultimo bilancio di previsione del decennio Facchinotti. E non si escludono sorprese: qualcuno dalla minoranza potrebbe votare a favore. Si parla con insistenza negli ultimi giorni di un avvicinamento alla Lega di Fabrizio Giannelli in vista delle prossime elezioni. Ciaramella esclude «categoricamente» che possa entrare nella lista della Lega. Ma magari potrebbe trovare posto in quella d’appoggio… «In ogni caso – precisa il segretario – le questioni amministrative di questa giunta non impattano sulle scelte che verranno. Eventuali accordi sono per il futuro».