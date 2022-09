Oltre 500 spettatori per Angelo Pisani sabato sera in Castello a Vigevano

Oltre 500 spettatori in una serata (ieri, sabato) dal tempo incerto fino all'ultimo hanno assistito all'anteprima dello spettacolo di Angelo Pisani "SCOMODO", a breve in tour in tutti i teatri italiani. La serata ha segnato il debutto della rassegna Estate in Castello 2022 organizzata da Promoter PV insieme al Comune di Vigevano.

Gli altri spettacoli in calendario a Vigevano Martedì 6 settembre Shade

Venerdì 8 settembre Davide Van de Sfroos

Sabato 10 settembre Andrea Pucci

Domenica 11 settembre Silent Bob Informazioni utili

Per gli altri spettacoli in calendario a Vigevano i biglietti si trovano sui circuiti Ticketone, Vivaticket, Etes sia online sia nei punti vendita autorizzati. Per tutti gli eventi sarà possibile acquistare i biglietti il giorno stesso. A Vigevano sarà possibile farlo dalle 19 di fronte all’Infopoint del Castello, presso lo scalone di piazza Ducale. I cancelli apriranno alle 20 dall’arco Gotico in via del Popolo.